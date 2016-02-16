صور| إحباط تهريب 1500 زجاجة خمر في السعودية

أحبط جمرك “جسر الملك فهد” في السعودية تهريب كمية من الخمور بلغت “1501″ زجاجة، عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

قال ضيف الله العتيبي، مدير عام جمرك جسر الملك فهد، إنه قدمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وبرفقته إرسالية عبارة عن “قارب بحري” محمول بواسطة “مقطورة” للسحب، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجويف أرضية القارب، ومن ثم جرى تغطية الأرضية بطبقة من “الفيبر جلاس”، ما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبما أفادت العربية نت.

وأكمل «العتيبي» يلاحظ من خلال هذه المحاولة سعي المهربين إلى استغلال أي وسيلة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، مؤكدًا الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات بمختلف أنواعها إلى المملكة.