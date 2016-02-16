أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| إحباط تهريب 1500 زجاجة خمر في السعودية

Google+ Print
إحباط تهريب خمور

إحباط تهريب خمور

 

أحبط جمرك “جسر الملك فهد” في تهريب كمية من الخمور بلغت “1501″ زجاجة، عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

قال ضيف الله العتيبي، مدير عام جمرك جسر الملك فهد، إنه قدمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وبرفقته إرسالية عبارة عن “قارب بحري” محمول بواسطة “مقطورة” للسحب، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجويف أرضية القارب، ومن ثم جرى تغطية الأرضية بطبقة من “الفيبر جلاس”، ما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبما  أفادت العربية  نت.

وأكمل «العتيبي»  يلاحظ من خلال هذه المحاولة سعي المهربين إلى استغلال أي وسيلة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، مؤكدًا الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات بمختلف أنواعها إلى المملكة.

 

إحباط تهريب خمور

إحباط تهريب خمور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة