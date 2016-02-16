سلطات لزيادة الوزن.. أهمها سلطة الجمبرى والبانية والبطاطس

طرق زيادة الوزن

إذا كنت نحيفًا وترغب فى زيادة وزنك فيمكنك أن تستغل مجموعة من السلطات لتحقيق هدفك، وقد يتصور البعض خطأ أن السلطات بأنواعها لا تزيد الوزن وتؤدى إلى الشبع السريع، ما يعرقل رغبتهم فى اكتساب بعض الوزن.

ولكن يوضح الدكتور عادل صابر أخصائى أمراض الباطنة خطأ هذا الاعتقاد السائد، مؤكدًا أن بعض أنواع السلطات يمكن أن تصبح أداة ووسيلة لاكتساب المزيد من الوزن، وذلك كلما أضفنا مكونات ذات سعرات عالية ولا تشعرك بالشبع.

سلطات لزيادة الوزن

ومن أبرز تلك الأنواع حسب توضيح أخصائى الباطنة:

- سلطة البنجر الأحمر اللذيذة التى تمد الجسم بالحديد، ويمكن زيادة المايونيز الأبيض الغنى بالسعرات الحرارية، أو بعض المسطردة الدهنية والخل والملح والليمون وبعض الشبت الأخضر

- سلطة الكرنب "الكول سلو" مع البصل المقطع، والمايونيز بكميات كبيرة، وزبادى كامل الدسم، ومعه بعض الملح والفلفل

- سلطة الحمص الغنى التى تعد من أكثر السلطات فائدة وطاقة وتزيد الوزن، بإضافة بعض الطحينة السائلة عليها، والليمون وزيت الزيتون، وكذلك الخضرة كالكرفس والبقدونس والشبت

- سلطة من قطع البانية المقلى "المحمر"، مع إضافة الطماطم والخس والشبت والبقدونس، مع قطع الجزر ويضاف إليه المايونيز والخل وزيت الزيتون وجبن رومى مبشور

- سلطة الجمبرى والكاليمارى المقلى أو المسلوق، مع إضافة أوراق الخس، والمايونيز، وزيت الزيتون

- سلطة البطاطس المحمرة وتقطيعها إلى مربعات، مع خلط بعض السمن والدقيق وبعض اللبن الكامل الدسم وإضافته إلى البطاطس، ويمكن استبداله بالمايونيز، والجبن الرومى أو الموتزاريلا والتسخين الخفيف