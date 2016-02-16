صيدلة القناة تستعد لاستقبال لجنة الاعتماد والجودة

نظم، اليوم الثلاثاء، الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندة عبد السلام مدير وحدة الجودة بالكلية، وسارة المنخلى المدرب المعتمد، اجتماعا لجميع العاملين بكلية الصيدلة، وذلك لشرح أهمية وتعريف الجودة وأهمية الاعتماد الأكاديمى ومفهوم الرضا الوظيفى، والتحليل البيئى للمؤسسة والتخطيط الاسترتيجى، والتحليل البيئة الداخلى والخارجى لاستشراف مستقبل أفضل عن طريق اتباع خطوات عمل لتحسين الوضع الحالى وأيضا أهمية ضمانة الجودة فى الاعتراف بالكلية وبرامجها الدراسية وخريجيها، ووضع الكلية فى المكان الذى تستحقه على الخريطة القومية، وذلك فى إطار استعدادت كلية الصيدلة للاعتماد والجودة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

بدأ الدكتور ياسر مصطفى اجتماعه بتوضيح الهدف الأساسى من عمل مثل هذه الاجتماعات الدورية مع العاملين بالكلية وهو الشفافية والتواصل، وذلك لأن العاملين بالكلية هم الجناح الثانى للكلية وتم توزيع استبيان على جميع العاملين بالكلية، وذلك لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم بالنسبة للدورات التدريبية والهدف من هذا الاستبيان العمل على أسس علمية، وذلك تماشيا مع الخطة التى تضعها الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب الذى أعلن أن عام 2016 هو عام الجودة، لذلك نقيم هذا الاجتماع من أجل التواصل وتوضيح الرؤية.