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بالصور.. محافظ الإسكندرية: بحيرة النزهة ستكون مستقبل المحافظة السياحى

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بالصور.. محافظ الإسكندرية: بحيرة النزهة ستكون مستقبل المحافظة السياحى بالصور.. محافظ الإسكندرية: بحيرة النزهة ستكون مستقبل المحافظة السياحى
حضر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية، ندوة بعنوان "الإسكندرية جاذبة للسياحة" بأحد فنادق محطة الرمل، وذلك لمناقشة كيفية وضع الإسكندرية ضمن قائمة أهم الأماكن التى يقصدها السياح وإمكانية زيادة عدد السياح العرب والأجانب من خلال إيجاد أفكار ومناسبات غير تقليدية الهدف منها تنشيط السياحة، مما ينعكس على ازدهار الخدمات ومحاربة البطالة وتنشيط الصناعات وزيادة الدخل والعملة الأجنبية .

وفى كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بحضور مثل هذه اللقاءات المثمرة وبالأفكار البناءة، التى طرحها خبراء السياحة لتطوير وتنشيط السياحة بالإسكندرية، حيث يجب على الجميع التكاتف من أجل صالح مدينتنا، فالإسكندرية عروس جميلة أصابها الإهمال خلال السنوات الخمس الماضية لكنها سوف تعود أفضل مما كانت عليه.

ذكر عبد الظاهر بأنه من المقرر إزالة جزء كبير من العشوائيات على بحيرة النزهة، لتكون منطقة سياحية وترفيهية، حيث تعتبر بحيرة النزهة مستقبل الإسكندرية السياحى والترفيهى، فمهمتنا بأن نجعل الإسكندرية واجه مشرفة يأتى من أجلها السياح .

وخلال اللقاء توجه المحافظ بمصاحبة أحمد عطية ووسيم محيى الدين لأعلى الفندق للنظر لمنطقة المينا الشرقى بالكامل من أعلى، وما وصل ايه حال المنطقة بسبب سوء حالة الإنارة، وقد أمر فورا بسرعة إنارة المنطقة بالكامل والتعاون مع وزارة الآثار لإضاءة منطقة المينا الشرقية بالشكل الذى يليق بمكانة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حجازى مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء عصمت الاشقر مدير مرور الإسكندرية ود. هشام سعودى عميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة ووسيم محيى الدين الخبير السياحى وأحمد عطية الخبير السياحى ورموز من المجتمع السكندرى.
>المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية (1)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية (2)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية (3)
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