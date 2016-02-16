ضبط منشآت طبية بدون ترخيص فى الدقهلية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية بالتفتيش على (17) منشأة طبية شملت 4 عيادات أسنان _ 1 عيادة أطفال – 5 عيادات تحاليل طبية – 1 عيادة أنف وأذن وحنجرة-1 عيادة جراحة عظام – 5 عيادات نساء وتوليد) بمراكز نبروه والمطرية ودكرنس وبلقاس والمنصورة والسنبلاوين.

وتبين وجود منشآت طبية تدار بدون ترخيص وفق البند (14:1) طبقاً لأحكام القانون 51/1981 والمعدل بالقانون 153/2004 القانون 367 /1954 وأخرى مخالفة لإجراءات الترخيص وفق البند (17:15) وطبقا لأحكام القانون 153/2004، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة.

وأكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، على استمرار جهود إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت حرصا على صحة وحياة المواطنين.