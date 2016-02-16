محافظ الدقهلية يستبعد مدير الإدارة الزراعية بتمى الأمديد

أصدر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، قرر باستبعاد المهندس السيد عبد الحميد حسن، من العمل كمدير للإدارة الزراعية بمركز تمى الأمديد ، ونقله للعمل بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية، وكذلك إنهاء تكليف المهندس عبد الرحمن فريد عبدا لرحمن ،من القيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر، وتكليفه للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بتمى الأمديد بصفة مؤقتة ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة.

كما تتضمن القرار تكليف المهندس أحمد محمد تمراز أبو المجد، مهندس زراعى أول بالإدارة الزراعية بمنية النصر للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر بصفة مؤقتة ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة.