أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يستبعد مدير الإدارة الزراعية بتمى الأمديد

Google+ Print
محافظ الدقهلية يستبعد مدير الإدارة الزراعية بتمى الأمديد محافظ الدقهلية يستبعد مدير الإدارة الزراعية بتمى الأمديد
أصدر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، قرر باستبعاد المهندس السيد عبد الحميد حسن، من العمل كمدير للإدارة الزراعية بمركز تمى الأمديد ، ونقله للعمل بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية، وكذلك إنهاء تكليف المهندس عبد الرحمن فريد عبدا لرحمن ،من القيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر، وتكليفه للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بتمى الأمديد بصفة مؤقتة ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة.

كما تتضمن القرار تكليف المهندس أحمد محمد تمراز أبو المجد، مهندس زراعى أول بالإدارة الزراعية بمنية النصر للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر بصفة مؤقتة ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365