"المركزى للإحصاء" ينظم ورشة عمل بالإسماعيلية لمناقشة برنامج التعداد السكانى

استضافت محافظة الإسماعيلية ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة ما تم تنفيذه لبرنامج التعداد السكانى لعام 2016، ومناقشة المشكلات والمعوقات التى واجهت تنفيذ البرنامج والوقوف على آخر موقف للتعداد حتى تاريخه.

تم تقدير سكان محافظة الإسماعيلية مؤخرا بنحو مليون و215 ألف نسمة بناء على آخر تعداد قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأن العدد التقديرى للأسر فى المحافظة، يقدر بنحو 31 ألف أسرة، وتم استخدام أحدث الوسائل فى هذا التعداد، وهى الأجهزة اللوحية "التابلت" واستخدام الحصر الخرائطى، كما تم الانتهاء من حصر سكان المحافظة فى 31/1/2016.

عقدت ورشة العمل بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء نبيل محمود رئيس قطاع الفروع الإقليمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور كل من الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز والمشرف على التعداد واللواء الليثى واللواء محمد حسين مستشارى رئيس الجهاز، وكمال الشريف رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة والمهندسة عفاف الشاذلى رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وعدد كبير من مراجعى العموم والقائمين على العمل التنفيذى للتعداد بمحافظات القناة الثلاث.

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