أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"آثار الإسكندرية" تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس

Google+ Print
"آثار الإسكندرية" تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس "آثار الإسكندرية" تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس
نظمت إدارة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوات لتوعية طلاب المدارس بآثار الإسكندرية.

وأعدت أمل محمود مدير عام إدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى، برنامج التوعية الأثرية لدى طلاب المدارس فى المراحل المختلفة، وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان المواقع الأثرية بالإسكندرية وكيفية الحفاظ على الأثر.

جاء ذلك تنسيق منطقة آثار الإسكندرية مع مديرية التربية والتعليم، والحصول على التصاريح اللازمة، وتنفيذا لتكليف محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، والساحل الشمالى لتنشيط الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس.

تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس (1)

تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس (2)

تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365