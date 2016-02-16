"آثار الإسكندرية" تنظم ندوات لرفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس

نظمت إدارة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوات لتوعية طلاب المدارس بآثار الإسكندرية.

وأعدت أمل محمود مدير عام إدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى، برنامج التوعية الأثرية لدى طلاب المدارس فى المراحل المختلفة، وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان المواقع الأثرية بالإسكندرية وكيفية الحفاظ على الأثر.

جاء ذلك تنسيق منطقة آثار الإسكندرية مع مديرية التربية والتعليم، والحصول على التصاريح اللازمة، وتنفيذا لتكليف محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، والساحل الشمالى لتنشيط الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس.



>