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محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 13 منشأة غذائية

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محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 13 منشأة غذائية محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 13 منشأة غذائية
قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إغلاق وإيقاف تشغيل وتحرير محاضر مخالفات لـ13 منشأة غذائية خلال حملة التفتيش التى قامت بها الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية" يوم الخميس 21 يناير الماضى شملت الغلق الإدارى لمنشآت لعدم وجود ترخيص، وإيقاف تشغيل 8 منشآت لتواجد خطورة داهمة بمناطق (شارع قناة السويس - شارع عبد المنعم رياض - توريل الجديدة).

جاء ذلك بناء على ما عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن حملات الإدارة العامة للطب الوقائي (إدارة مراقبة الأغذية)، حيث تضمنت تقارير الحملات وجود مخالفات (عدم وجود شهادة صحية -قصور فى اشتراطات السلامة والصحة المهنية - عدم جاهزية المكان - وجود أغذية ومشروبات غير صالحة للاستخدام الآدمى).

وأكد محافظ الدقهلية استمرار جهود قطاع الطب الوقائى (مراقبة الأغذية) بمديرية الصحة، وما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصاً على صحة وحياة المواطنين.

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