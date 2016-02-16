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محافظ الدقهلية يعلن توفير وحدة الغسيل الكلوى الدموى للأطفال

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محافظ الدقهلية يعلن توفير وحدة الغسيل الكلوى الدموى للأطفال محافظ الدقهلية يعلن توفير وحدة الغسيل الكلوى الدموى للأطفال
أعلن حسام الدين أمام محافظ الدقهلية، عن توفير وحدة الغسيل الكلوى الدموى المزمن للأطفال، لتكون الدقهلية أولى المحافظات فى إدخال خدمة وحدة الغسيل الكلوى للأطفال دون 18 سنة، والأعلى وزنا عن 20 كجم.

وأشار المحافظ فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إلى أنه تم البدء فى تجهيز وحدة خاصة بمستشفى نبروه المركزى تضم (6) أسر بعدد (6) أجهزة تقدم الخدمة الصحية لعدد 24 طفلا، وكذا توفير خدمة الغسيل لحالات الأطفال الحرجة بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولى سابقاً) بالعناية المركزة للأطفال.

وبدأت الوحدة المذكورة باستقبال الحالات الحرجة ابتداء من الثلاثاء الماضى بتاريخ 9/2/2016 وفى مستشفى الأطفال الجامعى وتم تدريب عدد 12 طبيبا (6 أطفال- 6 كلى ) وعدد (5) من التمريض على مدار شهرين على استخدام تلك الوحدات.

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