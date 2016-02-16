بالصور.. ضبط 2 طن دجاج مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى بالسنبلاوين

تمكن ضباط مباحث التموين ، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية كبيرة من الدواجن المجمدة، بناحية قرية أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى رئيس مباحث التموين بضبط محمد رمضان السعيد، 36 عاما، ومقيم بناحية أبو شلوبة بالسنبلاوين، صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم بنفس الناحية، ويوسف ر ا، 26 عاما، ومقيم بناحية السنبلاوين، القائم على البيع وذلك لحيازتهما 2.375 طن دواجن مجمدة معبأة داخل شكائر وأكياس بدون بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما ضبطت الحملة 100 كجم أجنحة دواجن متهالكة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقا لتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة، بالمخالفة لأحكام القانون، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3167 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2016 .



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