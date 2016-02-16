نواب قنا ينظمون مؤتمرًا للرد علي إهانات تيمور السبكى للمرأة الصعيدية

نظم نواب البرلمان عن دوائر محافظة قنا، مؤتمرا بنادى الفتيات، للرد على تصريحات تيمور السبكى المهينة للمراة الصعيدية، وحضر المؤتمر كلا من اللواء محمد سعيد الدويك، ومحمود عبدالسلام الضبع، وعبد السلام الشيخ، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وطالب النواب فى بيان لهم بالمحاكمة العاجلة لـ "السبكى" ردا على على إهانته للمراة الصعيدية وتحمل الاعلام لمسئوليته الاجتماعية تجاه المجتمع، مع تحرى وسائل الإعلام للدقة فى ما يتم بثه ونشره من أخبار، وضرورة تحمل المسئولين عن الثقافة والإعلام بالدولة مسئوليتهم تجاه ما يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وعبر النواب عن سعادتهم بقرار النائب العام بضبط و إحضار " تيمور السبكى" معتبرين أن هذا الإجراء أقل ما يمكن أن يتم اتخاذه تجاه ما قام به هذا الشخص، فيما أكد آخرون بأن رد الدولة جاء متأخراً للغاية رغم حالة الغضب التى شهدها صعيد مصر تجاه هذه التصريحات المهينة للقراءة الصعيدية .

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