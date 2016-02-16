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بالصور.. إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص فى الجمرك شرق الاسكندرية

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بالصور.. إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص فى الجمرك شرق الاسكندرية بالصور.. إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص فى الجمرك شرق الاسكندرية
شن حى الجمرك بالإسكندرية بقيادة اللواء مهندس خالد فوزى رئيس الحى حملة لغلق المحلات التى تعمل بدون ترخيص.

وقامت إدارة رخص المحلات بحملة غلق بدائرة قسم المنشية، وفى تواجد لقسم شرطة المنشية، أسفرت الحمله عن تنفيذ قرار غلق محل عصير فيتامين بشارع ميدان عرابى لإدارته بدون ترخيص، وتنفيذ قرار غلق محل عصير زمزم بميدان عرابى، وذلك بوضع الشمع الأحمر على لوحة مفاتيح الكهرباء والمحبس العمومى للمياه وتم ضبطه إداريا لعدم وجود باب.

و كذلك تنفيذ قرارين غلق لمحلين بشارع سعد زغلول لإدارتهما بدون ترخيص، و تنفيذ قرار غلق لمخزن بشارع الجزائر لإدارته بدون ترخيص.

و تم إعطاء مهلة للإخلاء لمحل عطور بشارع سعد زغلول، و المرور على عدد من المحلات، وتبين صدور تراخيص نشاط بشأنهم، وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة المنشية.

إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص (1)

إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص (2)

إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص (3)

إغلاق 5 محلات تدار بدون ترخيص (2)
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