تجديد حبس 4 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة سيارات ببنها

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، لسرقة سيارات المواطنين.

كان المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز بنها، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على سائق يدعى "صلاح أحمد جاد عبد الوهاب" مكبل الأيدى، وملقى بجوار كوبرى المنصورة، وبسؤاله أقر بأنه أثناء قيادته السيارة رقم 1652 د أ ب /4796 د ه ر محملة بـ 37 طن حديد من ميناء دمياط، متجها إلى محافظة الشرقية، وأمام مدخل مدينة بلبيس فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 6 أشخاص أوهموه بأنهم من رجال الشرطة وأجبروه على النزول من السيارة واصطحابه إلى السيارة الميكروباص، واستقل اثنان منهم سيارته بالحمولة التى عليها وفرا هاربين، وقام الباقون بتوثيقه، وإلقائه بمكان العثور عليه.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية والعميد حسام فوزى رئيس المباحث ومن خلال البحث توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة تشكيلا عصابيا، ويتكون من "رضا.ح.س" سائق توك توك، و"أحمد.ف.م" وشهرته "السفاح" عاطل محكوم عليه فى 3 حكم حبس "تبديد" و"حمادة.م.س" نقاش سابق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة مسكن – ضرب وإحداث عاهة – سلاح" ومحكوم عليه فى عدد 3 قضايا حبس "تبديد – سلاح أبيض" و"محمد.ع.ع" وشهرته "محمد بوكس" حداد سبق اتهامه فى القضية رقم 23638 جنح مركز الخانكة لسنة 2004 – سرقة متنوعة و"رمضان. م. ع" وشهرته "صبرى" سائق.

تم استئذان النيابة العامة وألقى القبض على المتهمين عدا الخامس بأكمنة أعدت لذلك وبحوزة الأول الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وبحوزة الثانى مبلغ 3600 جنيه، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه منتحلين صفة رجال الشرطة، حيث قام الأول بانتحال صفة ضابط وباقى المتهمين رجال الشرطة المعاونين وقاموا بإيقاف السيارة وإنزال المجنى عليه وقام المتهم الثانى بقيادة السيارة المستولى عليها، بينما قام الباقون بتوثيق المجنى عليه وإلقائه بمكان العثور عليه، وأضافوا أن الثانى فرغ الحمولة لدى عميلهم "عبد الله. ن. م" بوساطة "صالح. ص. ه" تاجر كاوتش وتحصل من العميل على المبلغ المالى المضبوط حوزته.

وباستهداف العميل والوسيط تم ضبطهما وبمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين أقرا بصحتها وتم بإرشاد العميل ضبط المسروقات عبارة عن 17 ربطة حديد تزن نحو 37 طنا وتم ضبط السيارة المستولى عليها أسفل الطريق الدائرى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3230 لسنة 2016 جنايات مركز بنها وبعرضه على النيابة العامة أمر حسام السقا وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها بحبس المتهمين 4 أيام وأمر بضط وإحضار المتهم الهارب برئاسة إسلام شريف مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.