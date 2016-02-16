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الليلة.. «خلاصة الكلام» يكشف سوق تجارة الأطفال في مصر

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الليلة.. «خلاصة الكلام» يكشف سوق تجارة الأطفال في مصر الليلة.. «خلاصة الكلام» يكشف سوق تجارة الأطفال في مصر

مقدما برنامج خلاصة الكلام – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “خلاصة الكلام” مع الإعلاميين خليل جمال وممدوح الشناوي اليوم في تمام الساعة 11 مساء على قناة “الحياة” حلقة خاصة يتناقشان فيها مع متخصصين وحالات للأطفال قام أهاليهم بالاتجار بهم وبيعهم مقابل خمسة ألاف جنيه للفرد، ويكشف البرنامج خلال الحلقة كيف يتم استغلال هؤلاء الأطفال، وما المقابل والعقوبات التي تعرض لها أهاليهم بعد ارتكابهم تلك الجرائم.

كما يقوم خليل والشناوي بزيارة خاصة لهم بأماكن إقامتهم في الأسكندرية بعد هجر أهاليهم لهم للتعرف على مشاكلهم ومواهبهم وكيفية معيشتهم في المجتمع.

ويقوم الإعلامي ممدوح الشناوي بمغامرة خاصة يحاول خلالها بيع طفل وطفلة لرصد ردود أفعال المواطنين تجاه ذلك.

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