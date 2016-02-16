«المركزي للتعبئة والإحصاء» ينظم ورشة عمل بالإسماعيلية لمناقشة التعداد السكاني

الإسماعيلية: أسماء خليل

استضافت محافظة الإسماعيلية ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة ما تم تنفيذه لبرنامج التعداد السكاني لعام 2016 ومناقشة المشكلات والمعوقات التي واجهت تنفيذ البرنامج والوقوف على أخر موقف للتعداد حتى تاريخه.

هذا وقد قدر عدد سكان محافظة الإسماعيلية مؤخرًا بنحو مليون و 215 ألف نسمة بناءً لأخر تعداد قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أن العدد التقديري لللأسر في المحافظة يقدر بنحو 31 ألف أسرة ولقد استخدم في هذا التعداد أحدث الوسائل وهي الأجهزة اللوحية “التابلت ” واستخدام الحصر الخرائطي، كما تم الانتهاء من حصر سكان المحافظة في 31/1/ 2016.

وعقدت ورشة العمل بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء نبيل محمود رئيس قطاع الفروع الإقليمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحضر الورشة كلا من الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز والمشرف على التعداد و اللواء الليثي واللواء محمد حسين مستشاري رئيس الجهاز و كمال الشريف رئيس الادارة المركزية لإقليم القناة والمهندسة عفاف الشاذلي رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وعدد كبير من مراجعين العموم والقائمين على العمل التنفيذي للتعداد بمحافظات القناة الثلاث.