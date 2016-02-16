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شوقي غريب: الفوز على الاتحاد يثبت كيف اختلف الإنتاج الحربي عن الدور الأول

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شوقي غريب: الفوز على الاتحاد يثبت كيف اختلف الإنتاج الحربي عن الدور الأول شوقي غريب: الفوز على الاتحاد يثبت كيف اختلف الإنتاج الحربي عن الدور الأول

قال شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي إن فوز فريقه على الإسماعيلي والاتحاد على التوالي يثبت كيف اختلف فريقه في الدور الثاني.

وفاز الإنتاج الحربي 2-1 على الاتحاد السكندري في الجولة الـ19 من الدوري، بعد فوزه 3-0 على الإسماعيلي في الجولة الـ18.

وأضاف في تصريحات لـ(نايل سبورت) عقب المباراة "في الدور الأول خسرنا المباراتين أمام الإسماعيلي والاتحاد، والآن فزنا عليهما".

وأكد أن فريقه سيحصل على راحة في الفترة المقبلة بعد ضغط المباريات في الفترة الماضية.

وارتقى رجال المدرب شوقي غريب للمركز السادس ليتساووا مع سموحة صاحب الـ28 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

واستمر الإنتاج للمباراة السابعة على التوالي في تجنب الهزيمة، منذ أن خسر بهدف قاتل أمام الأهلي سجله عماد متعب في الجولة الـ12.

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