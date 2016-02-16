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تقرير – نهائي كأس الملك لن يقام في بيرنابيو والسبب مغني أمريكي

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تقرير – نهائي كأس الملك لن يقام في بيرنابيو والسبب مغني أمريكي تقرير – نهائي كأس الملك لن يقام في بيرنابيو والسبب مغني أمريكي

حسم نادي ريال مدريد الجدل حول إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه وذلك من خلال حفل غنائي يحييه المغني بروس سبرينجستين في نفس موعد نهائي البطولة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المغني الأمريكي سوف يحيي حفلا في سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي يوم 21 مايو المقبل.

وبهذا الحفل ينتهي الخلاف القائم على إقامة النهائي بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب المرينجي والنقاش حاليا يدور حول اختيار مكان آخر ومدينة أخرى لأن الأمن الإسباني يحول دون إقامة حدثين كبيرين في نفس المدينة مما ينفي فكرة لعب النهائي على ملعب فيسنتي كالديرون.

الجدير بالذكر أن سبرينجستين سوف يحيي حفلا أيضا في برشلونة يوم 14 من مايو المقبل بالإضافة لحفل آخر في مدينة سان سيباستيان يوم 17 من مايو.

وسوف يقام النهائي يوم 21 مايو في حالة عدم وصول إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي وفي حالة وصولهم للنهائي فسوف يلعب يوم 22 مايو.

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