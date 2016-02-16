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تقرير - يونايتد يريد أفضل لاعب في إفريقيا

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تقرير - يونايتد يريد أفضل لاعب في إفريقيا تقرير - يونايتد يريد أفضل لاعب في إفريقيا

أوضح عدد من التقارير الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية فإن المهاجم الجابوني صاحب الـ26 عاما قد ينضم إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "جارديان" أن النادي الإنجليزي يدرس القيام بصفقة تبادلية مع دورتموند، فقد يدفع مبلغا من المال بالإضافة لخوان ماتا مقابل الحصول على خدمات أوباميانج.

وإذا رفض دورتموند العرض فإن يونايتد سيبيع ماتا ويقدم عرضا أخر لشراء أوباميانج أفضل لاعب في إفريقيا العام المنصرم.

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