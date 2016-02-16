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ماتيب: كلوب وراء انتقالي إلى ليفربول

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ماتيب: كلوب وراء انتقالي إلى ليفربول ماتيب: كلوب وراء انتقالي إلى ليفربول

أوضح جويل ماتيب مدافع شالكة الذي أعلن فريقه رحيله رسميا إلى ليفربول بدء من الموسم المقبل أن يورجن كلوب مدرب الأخير كان السبب الرئيسي وراء الصفقة.

وسينتقل الدولي الكاميروني إلى ليفربول لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع شالكة يونيو المقبل.

وصرح ماتيب لصحيفة بيلد الألمانية قائلا:"ليفربول ناد قوي، وطبعا لا توجد إهانة إن قلت إنني أعرف المدرب وهو السر وراء الصفقة".

وتابع "لدي شعورا بأن كلوب وليفربول مناسبان لي، لكن التفكير في المغادرة بكل تأكيد لم يكن أمرا سهلا".

الجدير بالذكر أن ماتيب انضم لشباب شالكة في عام 2000 ولعب للفريق الأول عام 2009، وخلال 7 مواسم فاز مع فريقه بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية موسم 2010-2011.

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