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رسميا.. إيرفي رينار مدربا للمغرب

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رسميا.. إيرفي رينار مدربا للمغرب رسميا.. إيرفي رينار مدربا للمغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين الفرنسي إيرفي رينار مدربا للفريق الأول لكرة القدم.

وتوج رينار العام الماضي بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار قبل أن يرحل لليل الفرنسي الذي أقاله نوفمبر الماضي.

وقاد رينار أيضا منتخب زامبيا لإحراز البطولة عام 2012 على أرض الجابون حين هزم كوت ديفوار بركلات الترجيح في النهائي.

وكان رينار مطلوبا في الأهلي إلا أنه رفض العرض المقدم لرغبته في قيادة منتخب إفريقي.

ورحل بادو الزاكي حارس أسود الأطلس التاريخي عن المغربي يوم 10 فبراير الماضي بالتراضي.

وسيبدأ رينار مهمته مع المغرب بمواجهتي كاب فيردي في تصفيات كأس إفريقيا 2017 مارس المقبل.

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