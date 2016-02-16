هيدينك: لماذا يفضل أزار الانضمام لسان جيرمان على البقاء في تشيلسي؟

قال جوس هيدينك مدرب تشيلسي إن لاعبه إدين أزار لا يجب أن يرحل إلى باريس سان جيرمان مشيرا إلى فارق المستوى بين الدوريين الإنجليزي والفرنسي.

وكان متوسط الميدان الدولي البلجيكي قد أوضح في وقت سابق أنه قد يفكر بشأن اللعب لباريس سان جيرمان أو ريال مدريد وذلك من خلال تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وقبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء صرح هيدينك في المؤتمر الصحفي "لدى سان جيرمان أهدافا كبيرة منها الفوز بدوري أبطال أوروبا. خطوة بخطوة جنى الفريق سمعة لا بأس بها، فهو خطير ومن الأقوى بأوروبا لذا هذا التحدي يمكنني أن أفهمه".

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق "لكن الدوري الفرنسي مختلف، أعتقد أنه متصدر حاليا بفارق 24 نقطة، إنه ليس دوري سيء لكن هو فريق على القمة وحيدا".

واستطرد "بالنسبة لي أعتقد أن اللاعبين الكبار يحبون اللعب في دوريات كبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني".

وتابع صاحب الـ69 عاما "أولا علي أزار أن يعود إلى كامل لياقته البدنية. هو لاعب كبير، وبالنسبة لتشيلسي فهو فريق سيكون له شأنا كبيرا في المستقبل القريب. سوف تكون هناك تكهنات عمن سينضم إلينا ومن سيرحل لكنني لا أتدخل في هذا الأمر".

وكان أزار قد انضم إلى تشيلسي في 2012 قادما من ليل الفرنسي بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني وحققه معه حتى الآن الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وبطولة الدوري الأوروبي.