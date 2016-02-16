سامباولي يفضل العمل في إنجلترا

(إفي) قال المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي، الفائز بلقب كوبا أمريكا 2015 مع منتخب تشيلي والذي لا يتولى حاليا مسؤولية أي فريق، في مقابلة مع (إفي) من مونتفيديو عاصمة أوروجواي، إنه يفضل في المقام الأول العمل في الدوري الإنجليزي، الذي يرى أنه يتميز بـ"اللعب المحموم الهجومي".

ووضع سامباولي الذي تسلم جائزة صحيفة (الباييس) المحلية كأفضل مدرب في الأمريكتين في عام 2015 بعد اختياره من قبل نحو 300 صحفي رياضي، البوندسليجا كثاني خيار محتمل له، ثم الدوري الإسباني، التي وضعها في ترتيب واحد مع الدوري الإيطالي.

وأكد المدرب "ينبغي الاحتفاظ بالكرة والهجوم بشكل متواصل، ولهذا فالدوري الإنجليزي هو الدوري الأكثر إغراء لي، لأنه يلعب بشكل محموم وهجومي ذهابا وعودة، بشكل لا يجعلك تتنبأ بمن سيفوز. قد تشهد الدقيقة الأخيرة أكثر من هدف".

وكان سامباولي قد ترك المنتخب التشيلي في يناير الماضي عقب خلافاته مع اتحاد اللعبة المحلي، وقال في هذا الشأن إن السبب الرئيسي في رحيله كان "إنهاء سرية" عقده، الأمر الذي تسبب في الكشف عن الشرط الجزائي الذي ينبغي عليه دفعه حال قراره بالانفصال عن منتخب "لاروخا" قبل نهاية عقده.

واختار المنتخب التشيلي المدرب الأرجنتيني الآخر خوان أنطونيو بيتزي، كخلفية لسامباولي في الخامس من الشهر الجاري.

وقال سامباولي في هذا الصدد "لا أعرفه كثيرا، هذا المدرب كان متواجدا في تشيلي ويعرف اللاعبين ولديه القدرة على إدارة الأمور بشكل جيد للغاية لأن لديه لاعبين يمتلكون مهارات كبيرة. بالتأكيد هناك تطلعات كثيرة عليه وأتمنى أن يحقق آمالهم".

ورغم ذلك، أبدى سامباولي أسفه لعدم عودة مواطنه مارسيلو بييلسا، لخلافته في منتخب تشيلي، والذي سبق وقاده في الفترة بين 2007 و2011.