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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 18 فبراير

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 18 فبراير تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 18 فبراير
أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، بعد سماع دفاع المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى"، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى، لجلسة 18 فبراير الجارى، لسماع مرافعة المتهم الأول محمد مرسى، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.


>- رفع جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لإصدار القرار

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