النائب العام يتلقى مذكرة تطالب بإخلاء سبيل عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، مذكرة من مختار منير، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يطالب فيها بإخلاء سبيل الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وطالبين، محبوسين احتياطيا على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر.

وتضمنت المذكرة المقيدة بمكتب النائب العام تحت رقم 2128 لـسنة 2016 عرائض، أسماء كل من: الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالب أحمد محمد حسن، والطالب حسام الدين حمد.

كما تقدم مختار منير، بمذكرة أخرى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، للمطالبة بالإفراج عن الثلاثة متهمين، حملت رقم 164 شكاوى.

وأصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، قرارا الأحد الماضى، بتجديد حبس الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير الشهر الماضى، داخل شقة سكنية بمنطقة عابدين وسط القاهرة، وأحالتهم للنيابة العامة التى وجهت إليهم اتهامات بالتحريض على التظاهر.