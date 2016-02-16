بعد إصابة معلم بذبحة صدرية..خصم 3 أيام من مدير المدرسة وإحالة الواقعة للتحقيق

أحال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حسب بيان، واقعة إصابة وكيل شئون الطلاب بمدرسة الأورمان الثانوية التابعة لإدارة الدقى التعليمية بذبحة صدرية للشئون القانونية بالوزارة، بعد قيام أحد طلاب المدرسة بدفعه مما تسبب فى سقوطه على الأرض

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفقا لبيان صحفي للوزارة ، أنه تم توقيع جزاء بالخصم ثلاثة أيام من راتب مدير المدرسة، ومدير المرحلة، لعدم الإبلاغ بالواقعة فى حينها للإدارة أو المديرية.

وأوضحت كشك، أنه حدث نقاش بين الطالب المذكور ، ووكيل شئون الطلاب، ووجه الوكيل للطالب ألفاظاً شديدة، ونظرًا لظروفه الصحية شعر بالتعب وتم نقله إلى المستشفى وخرج بعد تلقيه العلاج فى نفس اليوم، وقدم الطالب وولى الأمر الاعتذار له.

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