أكلات ضرورية أثناء الحمل أهمها اللحوم بدون دسم

تعزيز مناعة الجسم فى الحمل

أطعمة ضرورية فى الحمل

تحتاج السيدة الحامل إلى نوعيات بعينها من الطعام، تعزز من عمل أجهزة الجسم وتعمل على تغذية الجنين، لذا عليك الاهتمام باتباع نظام صحى غذائى متكامل لا ينقصه شىء، وذلك ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة.>وتابعت الدكتورة صفاء حديثها موضحة أن العناصر والفيتامينات وتكاملها خلال فترة الحمل يفيد الحامل حتى بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة، ليتحمل جسم الحامل تلك الضغوط جميعها ويتمكن من مقاومتها، دون أن يصيبه الضعف أو الوهن.>هناك أطعمة أساسية لا غنى عنها لكل حامل، ولا يمكن لنظام غذائى أثناء تلك الفترة أن يخلو منها:

* منتجات الألبان: مصدر للكالسيوم والبروتين، ومفيدة لتكوين الهيكل العظمى للجنين وتحافظ على صحة عظام وأسنان الأم.

*البقوليات: غنية بالألياف والبروتين وتحتوى على الحديد والزنك والكالسيوم وحمض الفوليك مثل الفول والعدس والفاصوليا.

*الفواكه الطازجة: غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنى اللازمة لصحة الجنين والأم.

*الخضراوات: خاصة الخضراوات الورقية كالسبانخ والخس والملوخية غنية بفيتامين A وC وحمض الفوليك أيضًا.

*اللحوم قليلة الدسم: مصدر مهم للبروتين ولكن يجب التأكد من طهيها جيدًا ويجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة كاللنشون والبسطرمة وغيرها.

*المكسرات: مصدر مهم للأوميجا 3

*السلمون: من أفضل أنواع الأسماك للحامل وغنى بالأوميجا3

*الحبوب الكاملة: كالقمح والشوفان غنية بالألياف وفيتامينE

*البيض: يحتوى على نسبة عالية من البروتين اللازم لنمو خلايا الجنين وغنى بالأوميجا 3