أكلات ضرورية أثناء الحمل أهمها اللحوم بدون دسم

تعزيز مناعة الجسم فى الحمل
>وتابعت الدكتورة صفاء حديثها موضحة أن العناصر والفيتامينات وتكاملها خلال فترة الحمل يفيد الحامل حتى بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة، ليتحمل جسم الحامل تلك الضغوط جميعها ويتمكن من مقاومتها، دون أن يصيبه الضعف أو الوهن.
أطعمة ضرورية فى الحمل
>هناك أطعمة أساسية لا غنى عنها لكل حامل، ولا يمكن لنظام غذائى أثناء تلك الفترة أن يخلو منها:
* منتجات الألبان: مصدر للكالسيوم والبروتين، ومفيدة لتكوين الهيكل العظمى للجنين وتحافظ على صحة عظام وأسنان الأم.
*البقوليات: غنية بالألياف والبروتين وتحتوى على الحديد والزنك والكالسيوم وحمض الفوليك مثل الفول والعدس والفاصوليا.
*الفواكه الطازجة: غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنى اللازمة لصحة الجنين والأم.
*الخضراوات: خاصة الخضراوات الورقية كالسبانخ والخس والملوخية غنية بفيتامين A وC وحمض الفوليك أيضًا.
*اللحوم قليلة الدسم: مصدر مهم للبروتين ولكن يجب التأكد من طهيها جيدًا ويجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة كاللنشون والبسطرمة وغيرها.
*المكسرات: مصدر مهم للأوميجا 3
*السلمون: من أفضل أنواع الأسماك للحامل وغنى بالأوميجا3
*الحبوب الكاملة: كالقمح والشوفان غنية بالألياف وفيتامينE
*البيض: يحتوى على نسبة عالية من البروتين اللازم لنمو خلايا الجنين وغنى بالأوميجا 3