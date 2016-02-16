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اجتماع بين شركات الطيران العاملة بالمطارات لتنسيق الحركة الجوية

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اجتماع بين شركات الطيران العاملة بالمطارات لتنسيق الحركة الجوية اجتماع بين شركات الطيران العاملة بالمطارات لتنسيق الحركة الجوية

الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني

عُقد الاجتماع الأول لشركات الطيران العاملة بمطارات شرم الشيخ.. الغردقة وبرج العرب, لتنظيم توقيتات الرحلات وتنسيق الحركة الجوية المسبقة لجميع شركات الطيران العاملة بالمطارات, سواء لحركة الركاب والطائرات بحضور 19  شركه طيران، ووكلاءها .

صرح كابتن عادل الدهان، رئيس قطاع المطارات، بأن هدف الاجتماع  بحث العقبات التي تواجه شركات الطيران للوصول للحلول المثلى، لتسهيل حركة الطيران بجميع المطارات.

وأضاف “الدهان”، أن هذا الأمر من شأنه اتخاذ كافة الإجراءات في انضباط تام لكافة الأجهزة العاملة بالمطارات، لتكون تلك المطارات على درجةٍ من التمييز في كافة الخدمات التجارية، وإقلاع وهبوط الطائرات دون أدنى تأخير، فضلًا عن تفادي أي نوع من التكدس .

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