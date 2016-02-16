سباليتي: كنت سأحزن لو غاب صلاح.. فهو مثل لاعبي ريال مدريد

أثنى لوسيانو سباليتي مدرب فريق روما على لاعبه محمد صلاح، وأوضح أنه كان سيشعر بالسوء إن لم يكن جاهزا لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وكان صلاح قد عانى من الإصابة في مباراة الذئاب ضد كاربي بالدوري الإيطالي وخرج مستبدلا قبل نهاية المباراة التي سجل فيها هدفا وصنع اثنين.

وصرح سباليتي لصحيفة "آس" الإسبانية "صلاح لاعب جيد وشخص رائع كنت سأحزن كثيرا لو لم يكن جاهزا لمواجهة ريال مدريد".

وأضاف "إنه يمتلك جودة كبيرة، إذا ما واجه الفريق دفاعا منظما يمكنه أن يخلق المساحات ويغير مجرى اللقاء بلعبة، مثل لاعبي ريال مدريد".

كما تحدث مدرب الذئاب عن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق وأشاد به وأوضح أنه تعلم منه الكثير.

وقال لوتشيانو "هو معلم رائع دائما ما يقدم أفضل ما لديه في أي مكان وأي ظروف، أنشيلوتي أفضل مدرب لدينا في إيطاليا ولدينا أفضل مدرسة من المدربين هنا".

وعن تعلمه من مواطنه "لقد تعلمت كل شيء منه، تعلمت كل ما يقوله لي حول كرة القدم، إنه شخص رائع ومدرب عظيم".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح شارك مع روما في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا وصنع أخر.