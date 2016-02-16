الإنتاج الحربي يعمق جراح الاتحاد ويواصل الاقتراب من القمة

واصل الإنتاج الحربي نتائجه الإيجابية ونجح في الفوز على مضيفه الاتحاد السكندري الثلاثاء في أولى مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الإنتاج على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بعدما تقدم له محمد فاروق في الدقيقة 30 ثم سجل الغاني بابا أركو الهدف الثاني في الدقيقة 50 وقلص كريم مانش النتيجة في الدقيقة 82.

وثأر الإنتاج من هزيمته في الدور الأول أمام الاتحاد في القاهرة حين سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وارتقى رجال المدرب شوقي غريب للمركز السادس ليتساووا مع سموحة صاحب الـ28 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

واستمر الإنتاج للمباراة السابعة على التوالي في تجنب الهزيمة، منذ أن خسر بهدف قاتل أمام الأهلي سجله عماد متعب في الجولة الـ12.

بينما واصل الاتحاد الفشل في الفوز للمباراة السابعة على التوالي. فمنذ انتصاره على إنبي 1-صفر في الجولة الـ12 لم يفز، تعادل مباراتين ثم خسر 4 قبل مواجهة الإنتاج.