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إسقاط طائرة بدون طيار لـ "داعش" على مشارف الفلوجة العراقية

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إسقاط طائرة بدون طيار لـ "داعش" على مشارف الفلوجة العراقية إسقاط طائرة بدون طيار لـ "داعش" على مشارف الفلوجة العراقية
تمكنت قوات الحشد الشعبى العراقية اليوم الثلاثاء من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار (60 كم شمال غرب العاصمة بغداد).

وذكر مصدر أمنى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "فصائل فى الحشد الشعبي، أسقطت اليوم طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمسلحى داعش فى قاطع عمليات الصقلاوية على مشارف الفلوجة".

يذكر أن القوات العراقية تمكنت فى العاشر من فبراير الجارى من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى شمالى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق .

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