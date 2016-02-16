قوات بحرينية تتوجه إلى السعودية للمشاركة فى مناورة رعد الشمال العسكرية

>توجهت مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين اليوم الثلاثاء إلى مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية ؛ للمشاركة فى المناورات العسكرية السعودية الأكبر فى تاريخ المنطقة (رعد الشمال)، بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية .

وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين تحركت من معسكرها اليوم، وعبرت جسر الملك فهد متجهة إلى مواقعها فى التمرين، والتى ستبدأ اعتباراً من 17 فبراير الجارى، إضافة إلى المشروع النهائى للتمرين فى 26 فبراير، وحتى 5 مارس 2016 م.