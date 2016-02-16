مقتل 10 جنود فى هجوم لمسلحى الشباب على قاعدة عسكرية بالقرب من مقديشيو

>هاجم مسلحو حركة الشباب الصومالية المتشددة أقسام شرطة وقاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة مقديشيو.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن منطقة أفجوي، التى تبعد حوالى 30 كيلومترا غرب مقديشيو، كانت تُعد منطقة آمنة لكن الجهاديين هاجموها الليلة الماضية ما أسفر عن مقتل 10 جنود يُعتقد أن أغلبهم صوماليين.

وقال أحد سكان أفجوي: "استيقظنا على دوى تبادل إطلاق نار بواسطة الأسلحة الثقيلة من كلا الطرفين على نقطة تفتيش تتمركز بها القوات الصومالية".. مضيفا أن الجيش تكبد خسائر فادحة خلال الهجوم وأن المسلحين استطاعوا السيطرة بعد فترة وجيزة على المدينة.