وزير التموين يطيح بـ 28 قيادة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب أزمة نقص السلع

أصدر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعين 28 رئيس مجلس إدارة، وعضو منتدب جديد في 28 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبالغ عددها 43 شركة.

قالت مصادر خاصة لوكالة أنياء أونا ان أزمة نقص السلع التموينيه هو السبب فى حركة التغييرات .

وتعد هذا الحركة هي أكبر حركة تغيرات في قيادات الشركات التابعة بهدف ضخ دماء جديدة، وفكر متقدم يتناسب مع خطط التطوير التي تشهدها الشركات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والعالمية وزيادة معدلات إنتاجها، والمنافسة بمنتجاتها بقوة في الأسواق المحلية، والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.

وأكد وزير التموين ن العناصر الجديدة التي تم اختيارها لرئاسة الشركات جاءت بعد الإعلان في الصحف منذ 4 شهور عن الرغبة في اختيار عناصر ذو كفاءة علمية، وعملية في إدارة شركات القطاع العام.

وأضاف أنها تقدم أكثر من 200 شخص للجنة التي تم تشكيلها برئاسته، وتضم في عضويتها اللواء إبراهيم حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنهم:” الدكتورة سارة الجزار، الدكتورة جيهان صالح، ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وغيرهم من المتخصصين في إدارة الأعمال”.

وتم اختيار 28 منهم ذو خبرة وكفاءة وتخصصات علمية في إدارة الشركات، مشيرًا إلى أن القيادات التي تم تغيرها أدت ماعليها من بذل الجهد والعطاء وتم توجيه الشكر لهم.

وقال وزير التموين، ” إن خطط التطوير التي تتم حاليًا أدت إلى تحول معظم شركات القابضة من شركات خاسرة إلى رابحة، حيث بلغت قيمة حجم إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي 2014 – 2015 حوالي 31 مليار و500 مليون جنيه مقابل 25 مليار و400 مليون جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 6 مليار و100 مليون جنيه بنسبة تطور 24%”.