أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«البردويل» يسبب أزمة لحركة حماس بعد مطاردة فتاة بـ«الزواج غصبًا»

Google+ Print
«البردويل» يسبب أزمة لحركة حماس بعد مطاردة فتاة بـ«الزواج غصبًا» «البردويل» يسبب أزمة لحركة حماس بعد مطاردة فتاة بـ«الزواج غصبًا»

حركة حماس

هدد صلاح البردويل السياسي الفلسطيني، والعضو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة في كتلة التغيير والإصلاح، فتاة ووالدها بإيذائهما، بعدما رفض أن يزوج الرجل ابنته  له.

وقال “البردويل” لوالد الفتاة، بأنه في حال عدم تزويجها له خلال أسبوع سيقع في خصومة كبيرة معه، لا يحمد عقباها.

وتعود أصل القصة، إلى أن “البردويل” أعجب بفتاة في عمر الـ 25 عامًا، وأخذ يطاردها، طالبًا زواجها، وعندما ضاقت الحال بوالدها قرر أن يشتكي “البردويل” إلى محمود الظهار، رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ورغم استغاثة والد الفتاة بـ”الظهار” لكنه لم يتدخل، وازداد الأمر سوءًا حيث علم “البردويل” بشكوى الفتاة ووالدها، ما جعله يصر على زواجه من الفتاة رغم رفضها ورفض والدها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا