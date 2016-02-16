«البردويل» يسبب أزمة لحركة حماس بعد مطاردة فتاة بـ«الزواج غصبًا»

هدد صلاح البردويل السياسي الفلسطيني، والعضو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة في كتلة التغيير والإصلاح، فتاة ووالدها بإيذائهما، بعدما رفض أن يزوج الرجل ابنته له.

وقال “البردويل” لوالد الفتاة، بأنه في حال عدم تزويجها له خلال أسبوع سيقع في خصومة كبيرة معه، لا يحمد عقباها.

وتعود أصل القصة، إلى أن “البردويل” أعجب بفتاة في عمر الـ 25 عامًا، وأخذ يطاردها، طالبًا زواجها، وعندما ضاقت الحال بوالدها قرر أن يشتكي “البردويل” إلى محمود الظهار، رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ورغم استغاثة والد الفتاة بـ”الظهار” لكنه لم يتدخل، وازداد الأمر سوءًا حيث علم “البردويل” بشكوى الفتاة ووالدها، ما جعله يصر على زواجه من الفتاة رغم رفضها ورفض والدها.