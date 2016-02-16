إيران قد تحصل على شروط خاصة في اتفاق تجميد إنتاج النفط

قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، إن إيران وهي عضو أوبك، قد تحصل على شروط خاصة في اتفاق عالمي على تجميد مستويات إنتاج النفط.

وقال مصدر غير إيراني “إيران لها وضع خاص والاجتماع في إيران، إيران تعود للسوق وتحتاج لفرصة خاصة ولكن عليها أن تقوم ببعض الحسابات”.

واتفقت روسيا والسعودية أكبر مصدرين للنفط في العالم، اليوم، على تجميد مستويات إنتاج الخام، لكنهما قالتا إن الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين في هذه الخطوة، بما يشكل عائقا كبيرا في ظل غياب إيران عن المحادثات وإصرارها على رفع الإنتاج.

وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، إنه سيجرى المزيد من المحادثات مع نظيريه العراقي والإيراني في طهران يوم الأربعاء.