أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حارس سجن يطلب رشوة مقابل إدخال ممنوعات

Google+ Print
حارس سجن يطلب رشوة مقابل إدخال ممنوعات حارس سجن يطلب رشوة مقابل إدخال ممنوعات

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويح للمخدرات والتعاطي وتقديم رشوة لحارس في احدى المنشات العقابية والاصلاحية، بهدف ادخال المواد المخدرة وعدد من الهواتف المتحركة إلى مسجونين بداخل السجن.

وفي بداية الجلسة تبين حضور المتهم الأول في القضية "حارس السجن" وتغيب المتهمين الخمسة الاخرين، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى حين حضور باقي المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية الى تمكن أدارة أحد السجون من القاء القبض على شخص اسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها الا لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعه من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، واشارت التحقيقات الى تورط 4 سجناء آخرين، بالإضافة الى حارس الامن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة والهواتف المتحركة الى السجن.

ليتم بعد ذلك إحالة حارس السجن بتهمة طلب عطية "رشوة" لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في مواد مخدرة وهواتف متحركة، مقابل مبلغ مالي، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تقتضيه من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، وباقي المتهمين الخمسة بتهم تقديم رشوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة هواتف متحركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية