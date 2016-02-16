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تجديد حبس الصحفى هشام جعفر 15 يوما لاتهامه بالانضمام للإخوان

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تجديد حبس الصحفى هشام جعفر 15 يوما لاتهامه بالانضمام للإخوان تجديد حبس الصحفى هشام جعفر 15 يوما لاتهامه بالانضمام للإخوان
جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام المستشار تامر الفرجانى، حبس الصحفى ومدير مؤسسة "مدى الإعلامية" هشام جعفر 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقى رشوة دولية.

وقال محمد الباقر دفاع هشام جعفر، إن النيابة قررت استمرار حبس موكله احتياطيا على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، وحددت جلسة 1 مارس المقبل، لنظر أمر الحبس، موضحاً أنه اليوم سيكون قد مر 118 يوما منذ القبض عليه، وأنه أوشك على الانتهاء من العشر تجديدات بقرار 15 يوما حبس احتياطى بنيابة أمن الدولة، وسيتم نظر أمر التجديد بعد ذلك 45 يوماً أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

كانت قوات الأمن قد داهمت مقر مؤسسة مدى الإعلامية فى 21 أكتوبر الماضى، وشمعت مقر المؤسسة بالشمع الأحمر، وألقت القبض على "جعفر" لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقى رشوة دولية.

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مصر 365