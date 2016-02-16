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تأجيل محاكمة قاتل زوجة أبيه والشروع فى قتل والده بالوراق لجلسة 19 أبريل

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تأجيل محاكمة قاتل زوجة أبيه والشروع فى قتل والده بالوراق لجلسة 19 أبريل تأجيل محاكمة قاتل زوجة أبيه والشروع فى قتل والده بالوراق لجلسة 19 أبريل
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين طارق الحدينى وأحمد خيرى، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان، تأجيل محاكمة "محمد.ص" 26 سنة والمتهم بقتل زوجة أبيه، والشروع فى قتل والده بمنطقة الوراق، لجلسة 19 أبريل المقبل، لاستكمال المرافعة.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهم "محمد.ص" 26 سنة قد تعدى بالضرب على زوجة أبيه المجنى عليها بزجاجة فوق رأسها بسبب تحريضها لوالده ضده، ما دفعه لطرده من العمل معه بمحل الكشرى الذى يملكه، ومعاملته معاملة سيئة، وأنه طعنها عدة طعنات نافذة فى الصدر والظهر أودت بحياتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وأضافت التحقيقات، أن والد المتهم حينما عاد إلى المنزل وفوجئ بزوجته تنزف الدماء حاول إسعافها إلا أن "محمد. ص" باغت الأب هو الأخر فطعنه طعنة نافذة فى الجهة اليسرى من الصدر، وفر هارباً، ونجح الأهالى فى نقل الأب الجريح إلى المستشفى، وهناك تلقى العلاج واستقرت حالته الصحية.

وكانت معاينة النيابة العامة التى أجرها المستشار بدر مراون مدير النيابة، لمحل الواقعة قد كشفت وجود أثار تهشم زجاج فى الشقة وحبل استخدمه المجنى عليه فى توثيق يد المجنى عليها -زوجة الأب- وسلاح الجريمة المستخدم فى الواقعة_"السكين"، وبمناظرة جثة الضحية تبين وجود عدة طعنات متفرقة فى الجسد، وأثار خنق فى الرقبة، وضربات قوية على الرأس.

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مصر 365