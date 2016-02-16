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انتحار فكهانى بسبب مروره بأزمة نفسية بعد طلاقه لزوجته فى الدقهلية

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انتحار فكهانى بسبب مروره بأزمة نفسية بعد طلاقه لزوجته فى الدقهلية انتحار فكهانى بسبب مروره بأزمة نفسية بعد طلاقه لزوجته فى الدقهلية
استقبل المستشفى العام بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، جثمان شاب بعد انتحاره، إثر مروره بأزمة عائلية، قام بعدها بشنق نفسه وتناوله مادة سامة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من المقدم شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والنقيب عبد الحميد الشورى، معاون المباحث، بوصول جثمان ا.م.ب.ا 31 سنة فكهانى ومقيم بحى البشطمير بالمجزر الآلى بالمنصورة، إثر تناوله مادة سامة، أدت إلى دخوله فى غيبوبة تامة، وقىء مستمر وفقد الوعى.

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم أول المنصورة برئاسة "أبو النجا"، أن المتوفى انتحر نتيجة تعاطيه جرعة كبيرة من مخدر الهيروين، وقام بشنق نفسه بعدها.

وبسؤال نجلته "هبة"، 8 سنوات، أفادت بقيامه بشنق نفسه "بإيشارب" زوجته، عقب تعاطيه مخدر الهيروين، وعقار الترامادول، لمروره بحالة نفسية سيئة، لطلاقه من زوجته وتوفى عقب دخوله المستشفى.

وتم إخطار النيابة العامة، والتى تولت التحقيق وانتدبت الطب الشرعى للكشف على الجثة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2942 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2016.
>انتحار فكهانى بالمنصورة (1)

انتحار فكهانى بالمنصورة (2)

انتحار فكهانى بالمنصورة (3)
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