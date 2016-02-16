النيابة تأمر بتشريح جثث اشتباكات رملة بولاق لتحديد سبب الوفاة

أمرت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار أحمد فاروق، بتشريح جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى اشتباكات اندلعت بمنطقة رملة بولاق أبو العلا بين عائلتين، لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت النيابة الاجهزة الامنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المجنى عليهم تعرضهم لطلقات نارية، مما ادت إلى وفاتهم فى الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بين 2 خفراء فى شارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، بين كل من صابر.م 30 سنة وأشرف.ح 40 سنة يعملان بحى بولاق، وأن خلافات نشبت بينهم أستدعى كل طرف أنصاره تبادلوا إطلاق النار لمدة ساعة.

وكشفت التحريات أن الخفراء لقوا مصرعهم نتيجة إطلاق النار، ووفاة شخصين من أنصارهما نيتجة الحادث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 5 من طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 خرطوش وسلاح نارى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وتم الدفع بقوات العمليات الخاصة لمنع تجديد الاشتباكات.

- مقتل 4 أشخاص فى اشتباكات عائلتين برملة بولاق.. وقوات الأمن تطوق المنطقة

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