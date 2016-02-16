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السيسي يستقبل وفدا إعلاميا كويتيا غدا.. وعماد بوخمسين: تأكيد للعلاقات المتميزة

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السيسي يستقبل وفدا إعلاميا كويتيا غدا.. وعماد بوخمسين: تأكيد للعلاقات المتميزة السيسي يستقبل وفدا إعلاميا كويتيا غدا.. وعماد بوخمسين: تأكيد للعلاقات المتميزة
يستقبل الرئيس عبدالفتاح وفداً إعلاميا كويتيا يضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف الكويتية صباح غد، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وقال عماد بوخمسين، رئيس تحرير النهار الكويتية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية يأتى فى ظل تنامى العلاقات المصرية الكويتية على كافة الأصعدة، كما أن اللقاء تأكيد للعلاقات الأخوية بين والكويت على المستويين الرسمى والشعبى.

وأضاف "بوخمسين" فى تصريحات صحفية، أن جهود الرئيس السيسي لإعادة بناء الدولة المصرية والنهوض باقتصادها موضع تقدير كل عربى محب لعروبته، لأن فى قوة مصر قوة للعرب جميعا فمصر هى قلب العروبة النابض.


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عماد بوخمسين

وأضاف: "أهنئ فخامة الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم باستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل المصرية بانتخاب البرلمان المصرى وبدء ممارسته لدوره فى الحياة السياسية المصرية".


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مصر 365

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