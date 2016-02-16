أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح شكرى: قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمر سيادى منفرد

Google+ Print
سامح شكرى: قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمر سيادى منفرد سامح شكرى: قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمر سيادى منفرد
اعتبر سامح شكرى وزير الخارجية، أن قرار بالتدخل البرى فى سوريا أمرا سياديا منفردا، و لا يأتى فى إطار القوة الإسلامية لمواجهة الإرهاب، لافتا الى أن قرار الرياض يأتى وفقاً لسياساتها الخاصة فى حين أن تدعم الحلول السياسية فى سوريا.

وأوضح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الكويتى أن مصر تدعم جهود المبعوث الأممى ستيفان ديمستورا ستيفان، والذى كلف باستكمال المفاوضات مع الأطراف السورية لتشكيل حكومة انتقالية تساهم فى وضع دستور للبلاد، وتعيد سوريا و شعبها إلى محيطها العربى.
>وأشار الى أن مصر شاركت فى مجموعة دعم سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السورى، و لوقف أعمال العنف".


>- سامح شكرى: مشاورات مستمرة لإتمام جاهزية القوة العربية المشتركة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين