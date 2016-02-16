سامح شكرى: قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمر سيادى منفرد

اعتبر سامح شكرى وزير الخارجية، أن قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمرا سياديا منفردا، و لا يأتى فى إطار القوة الإسلامية لمواجهة الإرهاب، لافتا الى أن قرار الرياض يأتى وفقاً لسياساتها الخاصة فى حين أن مصر تدعم الحلول السياسية فى سوريا.

وأوضح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الكويتى أن مصر تدعم جهود المبعوث الأممى ستيفان ديمستورا ستيفان، والذى كلف باستكمال المفاوضات مع الأطراف السورية لتشكيل حكومة انتقالية تساهم فى وضع دستور للبلاد، وتعيد سوريا و شعبها إلى محيطها العربى.

>وأشار الى أن مصر شاركت فى مجموعة دعم سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السورى، و لوقف أعمال العنف".

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