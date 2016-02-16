الأموال العامة تضبط 14 هنديا يديرون ورشة لتصنيع مشغولات ذهبية غير مرخصة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ورشة تصنيع مشغولات ذهبية غير مرخصة، يديرها مجموعة من الهنود وعددهم 14 شخصا.

وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأجانب يدعى "SAMANTA SWAPAN " بالاتجار فى المشغولات الذهبية غير المُسدد عنها الضرائب والرسوم المُستحقة للخزانة العامة، وإدارة إحدى الورش لتصنيع تلك المشغولات وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون.

أسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه "SAMANTA SWAPAN" هندى الجنسية، والذى وصل إلى البلاد بتأشيرة دخول بغرض السياحة، وغير مُرخص له مُزاولة الأنشطة التجارية داخل البلاد.

وذكرت أن المتهم يمُارس نشاطاً واسعاً فى الاتجار بالمشغولات الذهبية الغير مدموغة بدمغة مصلحة الدمغة والموازين، وذلك داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ويتخذ منها مكاناً لممارسة نشاط تصنيع المشغولات الذهبية الغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم المُستحقة للخزانة العامة، ويستخدم بعض الأدوات والمُعدات والأقلام المُقلدة لدمغ تلك المشغولات بالمُخالفة لأحكام القانون، وذلك بالإشراك مع مجموعة آخرين من الأجانب الغير مسموح تواجدهم داخل البلاد لانتهاء مدة التأشيرة الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضُباط الإدارة بالاشتراك مع لجنة مُختصة قانوناً من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين برئاسة العقداء أسامة جلال وحمدى بدوى والمقدمان أحمد زهير وإبراهيم عزب، استهدفت الشقة، وتبين أنها عبارة عن ورشة كاملة لتصنيع المشغولات الذهبية الغير مُسدد عنها الرسوم والضرائب المُستحقة للخزانة العامة ،ويُديرها المُتحرى عنه بالإشراك مع ثلاثة عشر أجنبيا آخرين من حاملى الجنسية الهندية تم ضبطهم جميعاً .

وقد أمكن ضبط كمية من المشغولات الذهبية على بعضها فصوص بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الألماس بلغ إجمالى وزنها 788 جراما، وكمية من المشغولات من معدن أبيض يشتبه أن تكون من الفضة بلغ إجمالى وزنها 2388 جراما، ومجموعة من الفصوص يشتبه أن تكون من الألماس تزن 42 جراما، ومجموعة من الفصوص الملونة يشتبه أن تكون من الأحجار الكريمة تزن 128 جراما، وقلم من الصلب الحديدى بسن مُدبب عليه طابعة تقرأ 750 يُستخدم فى تقليد وختم المُشغولات الذهبية، بالاضافة إلى ضبط 3 ميكروسكوب وجهاز حاسب آلى وبعض الأدوات والمُعدات المستخدمة فى نشاطهم المُؤثم.

وبمواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بصحة الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة لتولى شئونها.

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