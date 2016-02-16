مباحث الدقهلية تضبط تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح بميت غمر

تمكنت مباحث قسم ميت غمر برئاسة الرائد محمد الحسيني من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص تخصصوا في السرقة.

حيث تم تشكيل غريق بحثي اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية والعميد هشام سليم رئيس مباحث المديرية والمقدم سعيد شعير رئيس فرع البحث الجنائي بميت غمر ،و تمكنت القوات من القبض على كل من : محمد رجب الخياط، زكريا شوقى هلال، مقيمين ميت غمر، السيد محمد إبراهيم، رضا عبد اللطيف القناوي، محمود السيد الصعيدي- مقيمين منطقة أجا، وبحوزتهم سلاح ناري طبنجة، ومطواة، وسيارة جيب شيروكى يستخدمونها في السرقة.

> وبمواجهتهم اعترف أفراد التشكيل أنهم كانوا يجهزون لارتكاب عدد من وقائع السطو المسلح على مصانع وورش المعادن بالمدينة، وأنهم ارتكبوا واقعة السطو المسلح على شونة المجني عليه عاطف عبد الباقي، كما قاموا بتوثيق خفير الحراسة الخاص واحدثوا إصابته، وبذلك تمكنوا من سرقة كميه من الشيكات ومبلغ مالي كبير، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ 71800 جنيه ومصوغات ذهبية وأجهزة كهربية وكميات خردة معادن قاموا بشراءها من أموال السرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 729 جنح القسم لسنة 2016، واقعة السرقه يوم 29/1، وجاري عرضهم على النيابة للتحقيق.