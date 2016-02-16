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طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية ينهون وقفتهم ضد قرارات وزير التعليم العالى

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طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية ينهون وقفتهم ضد قرارات وزير التعليم العالى طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية ينهون وقفتهم ضد قرارات وزير التعليم العالى
أنهى طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية وقفتهم، اليوم، بمقر المعهد والتى كانت ضد قرارات وزير التعليم العالى بتحويل شهادات المعاهد الصحية إلى دبلومات فنية وإلغاء بعض التخصصات، التى يدرسوها بالمعهد وضمهم إلى الشعبة العامة.

وقالت الطالبة ميريهان محمد، إنهم مستمرون فى التظاهرات اليومية حتى يتراجع وزير التعليم العالى عن قرارات ضمهم إلى المدارس وتحويل شهاداتهم إلى دبلومات.

وأضافت أنهم يسعون لاستخراج ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم تظاهرة يوم الخميس القادم أمم المعهد تضم طالبات المعاهد الفنية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة والذى وصل عددهم إلى أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة متضررين من القرارات.

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