وصول 26 ألف طن حديد لميناء الأدبية و928 معتمرا لميناء سفاجا

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة باسيفيك سى وعلى متنها 26 ألفا و109 أطنان حديد بليت قادمة من سنغافورة والسفينة دوكتور أو قادمة من الصومال لشحن 12 ألف طن دقيق مكرونة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال لعبارة محبة وعلى متنها 928 معتمرا و6 شاحنات وسيارة قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 114 راكبا و11 سيارة و6 شاحنات، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 37 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و86 راكبا.

على جانب آخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 269 راكبا و19 شاحنة و7 سيارات والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و32 سيارة و10 ركاب والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و92 راكبا و24 شاحنة والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 37 شاحنة و7 ركاب، كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 338 راكبا و16 سيارة و17 شاحنة.

>يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 636 راكبا منهم 450 معتمرا و10 باصات عمرة و3 شاحنات و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ىيلة وعلى متنها 148 راكبا منهم 45 معتمرا وباص عمرة و13 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 106 ركاب منهم 45 معتمرا وباص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 48 شاحنة، كما غادرت العبارة آيلة وعلى متنها 247 راكبا منهم 135 معتمرا و3 باصات عمرة و9 شاحنات و2 سيارة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 30 راكبا والسفينة بريدج وعلى متنها 27 شاحنة.