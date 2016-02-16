بالصور.. السيطرة على حريق شب بعشش خلف مسجد المصطفى بشرم الشيخ

شب حريق بالعشش الموجودة خلف مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ الخاصة بالعمال العاملين فى مشروع إسكان شرم الشيخ، ولايوجد خسائر فى الأرواح، حيث فوجئ العاملون بمشروع الإسكان بنشوب حريق فى مجموعة من العشش الموجودة خلف مسجد المصطفى.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا من الحماية المدنية بشرم الشيخ بنشوب حريق بمجموعة من العشش الموجودة خلف مسجد المصطفى وخاصة بالعاملين بمشروع إسكان شرم الشيخ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق بدون أى خسائر فى الأرواح.



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