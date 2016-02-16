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إضراب بعض العاملين بشركة الاتصالات بدمنهور للمطالبة بتحسين أوضاعهم

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إضراب بعض العاملين بشركة الاتصالات بدمنهور للمطالبة بتحسين أوضاعهم إضراب بعض العاملين بشركة الاتصالات بدمنهور للمطالبة بتحسين أوضاعهم
دخل اليوم الثلاثاء، عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة دمنهور بالبحيرة، فى إضراب مفتوح عن العمل والطعام للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، ومنها رفع العلاوة السنوية إلى 10% والمساواة فى صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وأدى إضراب العاملين لحالة من الارتباك داخل الشركة بعد انضمام أعداد جديدة منهم للمشاركة فى الإضراب، واستدعاء الإسعاف لتقديم الرعاية الأولية للمضربين.

وأكد المحتجون على معاناتهم الشديدة داخل الشركة وإهدار حقوقهم وعدم تحقيق العدالة الوظيفية، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة قبل تصاعدها.

وتوافد على الشركة عدد من أعضاء مجلس النواب بالبحيرة، ومنهم سناء برغش ومعتز النجار وعلى عتمان، فى محاولة للتفاوض مع المضربين والإدارة لحل المشكلة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

من جانبه، شدد حسام اللقانى أحد المشاركين فى الإضراب على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية وتصعيدها حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى الحصول على توقيع المئات من العاملين بشركة الاتصالات لدعم الإضراب المفتوح.

وحمل اللقانى إدارة الشركة مسئولية تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام خاصة كبار السن.

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مصر 365