الموندو: شكوك حول وجود رابط بين فيروس زيكا ومتلازمة تؤدى للشلل والوفاة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الإصابات بمتلازمة جيلان باريه، التى يسببها فيروس زيكا، وذلك فى 5 دول ( البرازيل ، بولينيزيا الفرنسية، السلفادور، فنزويلا، كولومبيا وسورينام)، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بجيلان باريه فى الدول التى ينتشر بها فيروس زيكا، تثبت وجود رابط بينهما، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمى يؤكد ذلك.

وأوضحت المنظمة وفقا لصحيفة الموندو إنه وصل عدد المصابين بفيروس زيكا فى البرازيل فقط إلى حوالى مليون ونصف المليون شخص، تليها كولومبيا مع أكثر من 25 ألفا ، وقالت المنظمة إن متلازمة جيلان باريه ، هى اضطراب فى الجهاز المناعى الذى يتسبب فى ضعف تدريجى فى الساقين والذراعين والجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن تؤدى إلى الشلل التام، والوفاة، مؤكدة أنه رغم زيادة الحالات المصابة به بعد إصابتها بفيروس زيكا، إلا أنها، وفى الوقت نفسه، لم تتأكد بعد من الرابط بينهما، ومازالت الأبحاث جارية للتحقق من الأمر.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك مختبرات فى كولومبيا والسلفادور تؤكد علاقة فيروس زيكا بمتلازمة جيلان باريه، وذكرت فنزويلا أنه يوجد 252 حالات جيلان باريه متزامنة فى نفس الوقت مع أماكن انتشار زيكا.



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